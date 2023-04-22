PK: RASTA Vechta - Artland Dragons 98:94 (22.4.23)

@rastavechta gewinnt am 33. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA das Derby gegen die @artland-dragons und sichert sich damit vor dem letzten Hauptrundenspieltag Platz 1 vor den Tigers Tübingen. Die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Patrick Flomo (Quakenbrück) sprechen in der Pressekonferenz über das an Dramatik kaum zu überbietende Derby. #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport