 Zum Inhalt

PK: RASTA Vechta - Artland Dragons 98:94 (22.4.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

@rastavechta  gewinnt am 33. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA das Derby gegen die @artland-dragons  und sichert sich damit vor dem letzten Hauptrundenspieltag Platz 1 vor den Tigers Tübingen. Die Head Coaches Ty Harrelson (Vechta) und Patrick Flomo (Quakenbrück) sprechen in der Pressekonferenz über das an Dramatik kaum zu überbietende Derby. #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.