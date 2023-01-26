RASTA TV: Revanchegelüste gegen ehrenwerte Ritter! (26.1.23)

Niederlage bei den @vfl-kirchheim-knights in dieser Saison, Niederlage im RASTA Dome gegen Kirchheim in der letzten Saison - RASTA sinnt auf Rache gegen ehrenwerte Ritter! #rastavechta #vechta #positivevibrationa #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sports