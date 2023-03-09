Preview: PS Karlsruhe LIONS vs. RASTA Vechta (9.3.23)

Samstag ist wieder Gameday in der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA 🔥 Wir sind zu Gast im bestimmt ausverkauften Löwenkäfig bei den @ps-karlsruhe-lions 🦁 Tip-Off um 19.30 Uhr - live & kostenlos bei @sportdeutschlandtv 📺 Let's go, RASTA 🧡 #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport