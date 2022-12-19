 Zum Inhalt

Highlights: BAYER GIANTS Leverkusen - RASTA Vechta 73:77 (17.12.22)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Schier aussichtslos liegt @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Tabellenführer @rastavechta  beim Letzten, den @bayer-giants-leverkusen , zurück. Doch nach einem 18-Punkte-Rücktand zu Beginn des 4. Viertels startet RASTA eine sensationelle Aufholjagd.  #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.