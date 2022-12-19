Highlights: BAYER GIANTS Leverkusen - RASTA Vechta 73:77 (17.12.22) RASTA Vechta II 19.12.22, 10:16 Uhr Folgen Schier aussichtslos liegt @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Tabellenführer @rastavechta beim Letzten, den @bayer-giants-leverkusen , zurück. Doch nach einem 18-Punkte-Rücktand zu Beginn des 4. Viertels startet RASTA eine sensationelle Aufholjagd. #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport