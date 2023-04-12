PK: RASTA Vechta - BAYER GIANTS Leverkusen 97:76 (12.4.23) RASTA Vechta II 12.04.23, 20:24 Uhr Folgen @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Tabellenführer @rastavechta stürzt Rekordmeister @bayer-giants-leverkusen immer tiefer in den Abstiegsstrudel, gewinnt vor 3.046 Fans im RASTA Dome mit 97:76. RASTA TV zeigt die PK nach dem Spiel mit den Head Coaches beider Teams. #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball#sportsBasketballBayer Giants LeverkusenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga