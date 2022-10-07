RASTA TV: Spitzenspiel im RASTA Dome! (6.10.22) RASTA Vechta II 07.10.22, 08:31 Uhr Folgen @rastavechta gegen die @eisbaerenbremerhaven , der Zweite der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA gegen den Ersten - DAS Nord-Duell! Stimm' Dich ein aufs Spitzenspiel mit RASTA TV und hol' Dir noch schnell ein Ticket auf www.rasta-vechta.de! #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sportBasketballEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport