ProA: RheinStars Köln vs. BBC Bayreuth RheinStars Köln 11.01.26, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. BBC Bayreuth aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 11.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @medikamente-per-klick-bayreuthBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProARheinStars KölnMedikamente per Klick BayreuthRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.