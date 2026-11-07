2. Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - KSV Hölzlebruck + 2. Landesliga NBKV Rot Weiss Sandhausen 2 -SG ESG Karlsruhe/9 Killer

Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc @2-bundesliga-sued-120-maenner #sportkegeln #kegelnlebt