Kegeln
2. Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - KSV Hölzlebruck
Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc @2-bundesliga-sued-120-maenner #sportkegeln #kegelnlebt
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Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc @2-bundesliga-sued-120-maenner #sportkegeln #kegelnlebt
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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen – SKC Unterharmersbach
Rot Weiss Sandhausen·
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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SG Wolfach-Oberwolfach
Rot Weiss Sandhausen·
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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SF Friedrichshafen + 2.Landesliga NBKV Rot Weiss Sandhausen 2 - KSC 81 Hockenheim 2 16:45 Uhr
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