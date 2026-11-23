Spitzenspiel der 2. Bundesliga Mitte: die Nibelungen Lorsch (Platz 3) begrüßen den Tabellenführer TSV Breitengüßbach.

Der Stream startet schon um 10 Uhr mit der 4. Mannschaft in der Bezirksliga gegen SG Arheilgen 2 und endet nach dem Topspiel der Hessenliga - Nibelungen (Platz 1) gegen Kfr. Obernburg (Platz 2). Parallel läuft wieder ein zweiter Stream für die Begegnungen der A-Liga Nibelungen 5 gegen SG Arheilgen 3 und danach für die Regionalliga Begegnung der Nibelungen 3 und SG FTV-Ginnheim.

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