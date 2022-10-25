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ProA: Tigers Tübingen vs. Nürnberg Falcons BC

RTF.1 - Regionalfernsehen - Klarner Medien GmbH
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Spielzusammenfassung Tigers Tübingen vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 22.10.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@tigers-tuebingen@nuernberg-falcons-bc#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

HandballNürnberg Falcons BCTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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