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ProA: Tigers Tübingen vs Phoenix Hagen

RTF.1 - Regionalfernsehen - Klarner Medien GmbH
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Spielzusammenfassung Tigers Tübingen vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 19.11.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@tigers-tuebingen@phoenix-hagen #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

HandballTigers TübingenPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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