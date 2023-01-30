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ProA: Tigers Tübingen vs. Eisbären Bremerhaven

RTF.1 - Regionalfernsehen - Klarner Medien GmbH
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Basketball: Spielzusammenfassung des Spiels der Tigers Tübingen gegen Eisbären Bremerhaven @tigers-tuebingen    @barmer-2-basketball-bundesliga-proa

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