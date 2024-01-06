PK vom 06.01.2024: Medipolis SC Jena vs. JobStairs GIESSEN 46ers

16. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06. Januar 2024: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die JobStairs GIESSEN 46ers mit Frenkie Ignjatovic (Headcoach Gießen) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @giessen-46er