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PK vom 06.01.2024: Medipolis SC Jena vs. JobStairs GIESSEN 46ers

Science City Jena
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16. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06. Januar 2024: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die JobStairs GIESSEN 46ers mit Frenkie Ignjatovic (Headcoach Gießen) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga            @medipolissc      @giessen-46er

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