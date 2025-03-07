PK vom 07.03.2025: Science City Jena vs. BBC Bayreuth

26. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07. März 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen den BBC Bayreuth mit Florian Wedell

(Headcoach Bayreuth) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medikamente-per-klick-bayreuth