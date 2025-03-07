PK vom 07.03.2025: Science City Jena vs. BBC Bayreuth
(Headcoach Bayreuth) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medikamente-per-klick-bayreuth
(Headcoach Bayreuth) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medikamente-per-klick-bayreuth
Basketball
ProA Playoffs: Science City Jena vs. GIESSEN 46ers - Halbfinale - Spiel 1
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ProA Playoffs: Science City Jena vs. VET-CONCEPT Gladiators Trier - Finale - Spiel 2
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JBBL-Playoffs: Science City Jena vs. charisma young bulls - Runde 1 - Spiel 1
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JBBL-Playoffs: Science City Jena vs. charisma young bulls - Runde 1 - Spiel 3
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