PK vom 10.12.2023: Medipolis SC Jena vs. EPG Baskets Koblenz

11.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 10. Dezember 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die EPG Baskets Koblenz mit Pat Elzie (Headcoach Koblenz) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @epg-baskets-koblenz