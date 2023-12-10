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PK vom 10.12.2023: Medipolis SC Jena vs. EPG Baskets Koblenz

Science City Jena
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11.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 10. Dezember 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die EPG Baskets Koblenz mit Pat Elzie (Headcoach Koblenz) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga         @medipolissc      @epg-baskets-koblenz

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