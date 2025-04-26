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PK vom 26.04.2025: Science City Jena vs. Phoenix Hagen

Science City Jena
Science City Jena

34. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26. April 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen Phoenix Hagen mit Chris Harris (Headcoach Hagen) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @phoenix-hagen

BasketballPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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