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PK vom 30.09.2023: Medipolis SC Jena vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn

Science City Jena
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1.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 30. September 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Gartenzaun24 Baskets Paderborn mit Steven Esterkamp (Headcoach Paderborn) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga      @medipolissc@gartenzaun24-baskets-paderbron

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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