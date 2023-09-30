PK vom 30.09.2023: Medipolis SC Jena vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn

1.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 30. September 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Gartenzaun24 Baskets Paderborn mit Steven Esterkamp (Headcoach Paderborn) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @gartenzaun24-baskets-paderbron