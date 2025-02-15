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ProA: Science City Jena vs. ART Giants Düsseldorf

Science City Jena
Science City Jena

Video-Livestream des Basketballspiels Science City Jena vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 15.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sc-jena @art-giants-duesseldorf

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Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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