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ProA: Science City Jena vs. Phoenix Hagen

Science City Jena
Science City Jena

Video-Livestream des Basketballspiels Science City Jena vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 26.04.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sc-jena @phoenix-hagen

BasketballScience City JenaPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga
Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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