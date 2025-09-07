Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HC Oppenweiler/Backnang 26/27 69,90 € SG Regensburg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter SG Regensburg vs. HC Oppenweiler/Backnang SG Regensburg Männer 05.12.26, 18:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels SG Regensburg vs. HC Oppenweiler/Backnang. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg MännerHC Oppenweiler/Backnang MännerSG Regensburg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.