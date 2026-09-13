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HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Pforzheim-Eutingen

HC Oppenweiler/Backnang Männer
HC Oppenweiler/Backnang Männer

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3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HC Oppenweiler/Backnang vs. SG Pforzheim-Eutingen. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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HC Oppenweiler/Backnang Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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