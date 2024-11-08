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ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Artland Dragons

VfL SparkassenStars Bochum
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Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 8. Spieltag am 08.11.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @artland-dragons

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VfL SparkassenStars Bochum ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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