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ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

VfL SparkassenStars Bochum ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VfL SparkassenStars Bochum
VfL SparkassenStars Bochum

15.11.25, 17:30 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @kreisbau-knights-kirchheim

Basketball VfL SparkassenStars Bochum Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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