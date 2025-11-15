ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

15.11.25, 17:30 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 15.11.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @kreisbau-knights-kirchheim
21.09.24, 16:45 Uhr
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