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ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. HAKRO Merlins Crailsheim

VfL SparkassenStars Bochum
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Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 30. Spieltag am 29.03.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @hakromerlins

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VfL SparkassenStars Bochum ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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