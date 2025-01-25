ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels VfL SparkassenStars Bochum vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 20. Spieltag am 25.01.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @kreisbau-knights-kirchheim