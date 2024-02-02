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ProA: VfL SparkassenStars Bochum vs. RASTA Vechta II

VfL SparkassenStars Bochum
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Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 02.02.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sparkassenstars-bochum @rastavechtazwei

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VfL SparkassenStars Bochum ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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