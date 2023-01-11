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ProA: Touray lässt es mit einem schön gespielten Dunk krachen

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Highlight-Video des Basketballspiels Tigers Tübingen vs. WWU Baskets Münster aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 15. Spieltag am 04.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @tigers-tuebingen @uni-baskets-muenster #basketball    #barmer2basketballbundesliga #proa

SonstigesUni Baskets MünsterTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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