3. Liga: Adanir glänzt als Torwart und als Torschütze!

Highlight des Video-Livestream der Partie HSG Hanau vs. HSG Krefeld Niederrhein in der Staffel Süd-West der 3. Handball-Liga am 25.11.2023. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 5,00€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-sued-west @deutscherhandballbund @handball-net @3-handball-liga @hsg-hanau @hsg-krefeld-niederrhein-maenner