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ProA: Alle guten Dinge sind Drei! Dritter Dreier bei 3:33min

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Video-Highlight des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. Uni Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 9. Spieltag am 07.11.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @ps-karlsruhe-lions   @uni-baskets-paderborn   #basketball    #barmer2basketballbundesliga  

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