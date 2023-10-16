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ProA: Big to Big! Jenas Big-Men am Zaubern

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 15.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @medipolissc @phoenix-hagen

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