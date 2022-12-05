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ProA: Breitlauch trifft das Layup mit Faul

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 10. Spieltag am 04.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@bayer-giants-leverkusen@eisbaerenbremerhaven#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

SonstigesBayer Giants LeverkusenEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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