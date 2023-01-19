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ProA: Cvorovic verwandelt die Verteidiger zu Bowlingpins

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 17. Spieltag am 15.01.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@jobstairs-giessen-46er@roemerstrom-gladiators-trier#basketball     #barmer2basketballbundesliga#proa

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