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ProA: Der unglaubliche Gamewinner in der Doppel Overtime von Simmons

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis Jena vs. Uni Baskets Paderborn in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27.04.2022. @medipolissc    @uni-baskets-paderborn#basketball#barmer2basketballbundesliga    @barmer-2-basketball-bundesliga

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