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ProA: Ein Dreier zum Jahresabschluss! Kamp besiegelt den Sieg

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Video-Highlight des Nachholspiel VfL SparkassenStars Bochum vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 29.12.21 (ursprünglich am 20.11.2021). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @vfl-sparkassenstars-bochum &nbsp; @artland-dragons &nbsp; #basketball    #barmer2basketballbundesliga

SonstigesVfL SparkassenStars BochumArtland DragonsBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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