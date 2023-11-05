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ProA: Henningsson trifft aus der Distanz

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Video-Highlight des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 7. Spieltag am 05.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @medipolissc

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