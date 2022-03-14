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ProA: Isaiah Crawley Bigman mit Moves!

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Highlights des Video-Livestream des Basketballspiels Tigers Tübingen vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 29. Spieltag am 12.03.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@tigers-tuebingen@vfl-sparkassenstars-bochum#basketball     #barmer2basketballbundesliga

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