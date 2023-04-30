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ProA: Tänzchen gefällig? Figge lädt ein!

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Video-Highlight des Basketballspiels JobStairs GIESSEN 46ers vs. RASTA Vechta aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 34. Spieltag am 29.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@giessen-46er @rastavechtazwei #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

SonstigesRASTA Vechta IIGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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