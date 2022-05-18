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ProA: Loesing mit einem lässigen Floater in der Finalserie

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Video-Highlight der Final-Serie ROSTOCK SEAWOLVES vs. Tigers Tübingen in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @rostock-seawolves    @tigers-tuebingen #basketball#barmer2basketballbundesliga   

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