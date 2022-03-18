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ProA: Mit Dunk und Block, die Spielentscheidung in Paderborn

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Paderborn vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 23. Spieltag am 16.03.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@uni-baskets-paderborn@medipolissc#basketball     #barmer2basketballbundesliga

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