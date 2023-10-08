ProA: Starker Chasedown-Block mit Dunk veredelt!

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Video-Highlight des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. JobStairs GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 2. Spieltag am 07.10.2023. Kommentator: Johannes Hülstrung, Co-Kommentator: Ralf Risse, Experte: Dietmar Günther. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @phoenix-hagen @jobstairs-giessen-46ers

SonstigesPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABasketball

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