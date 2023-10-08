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ProA: Crunchtime, Pressure und Jena bleibt trotzdem sowas von cool!

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Video-Highlight des Basketballspiels PS Karlsruhe Lions vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 07.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @ps-karlsruhe-lions @medipolissc

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