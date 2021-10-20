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ProA: Schön durchgeschlängelt! Mikesell mit dem Korbleger

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Video-Livestream des Basketballspiels Itzehoe Eagles vs. Tigers Tübingen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 16.10.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;&nbsp; @itzehoeeagles &nbsp; @tigers-tuebingen &nbsp;&nbsp; #basketball &nbsp;  #barmer2basketballbundesliga &nbsp;  

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