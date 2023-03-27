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ProA: Filigran eingetütet - Lanmüller mit Kunstwurf

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Video-Highlight des Basketballspiels Tigers Tübingen vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 28. Spieltag am 25.03.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @tigers-tuebingen #basketball    @bayer-giants-leverkusen #barmer2basketballbundesliga #proa

SonstigesBayer Giants LeverkusenTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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