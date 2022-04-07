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ProA: Toller Spinmove von Lacy!

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Video-Livestream des Basketballspiels Tigers Tübingen vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 09.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @tigers-tuebingen @medipolissc #basketball    #barmer2basketballbundesliga

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