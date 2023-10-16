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ProA: Wie an der Konsole! Frankfurt mit wunderschönem Alley oop

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Fraport Skyliners vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 3. Spieltag am 15.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @fraportskyliners @gartenzaun24-baskets-paderborn

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