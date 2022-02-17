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ProA: Wie ein Kreisel - Baumann mit einem schönen Dunk für Hagen

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Highlight des Video-Livestreams des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. Uni Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 16.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @phoenix-hagen   @uni-baskets-paderborn   #basketball #barmer2basketballbundesliga

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