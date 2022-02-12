Ringen: Stäbler verabschiedet sich aus der Bundesliga - Das Interview nach dem Sieg der Red Devils

Video-Highlight der RED DEVILS Heilbronn gegen SV Wacker Burghausen - Ringen zum zweiten Playoff-Halbfinale in der Römerhalle. „Do“ steht dabei nach der 9:17-Niederlage im Hinkampf für einen Sieg mit neun Punkten Abstand und den Vormarsch ins Finale, „die“ für alles weniger und das Ende der Saison 2021/22. Selbst bei einem Acht-Punkte-Vorsprung läge der Vorteil bei den Gästen, haben sie doch einen Schultersieg vorgelegt, der bei einem Gleichstand nach Hin- und Rückkampf entscheidend sein könnte. @reddevilsheilbronn @burghausenringen @ringen-1-bundesliga-a