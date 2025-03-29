3. Liga: Staffel Süd - SV Salamander Kornwestheim vs. HC Oppenweiler/Backnang

29.03.25, 18:45 Uhr
Video-Livestream der Partie SV Salamander Kornwestheim vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 29.03.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @hcob-maenner @sv-salamander-kornwestheim
20.09.25, 17:45 Uhr
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