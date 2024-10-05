Premium-Video Pay per View 3,99 € SEASON PASS 24/25 20,00 € Weiter ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. FC Bayern Basketball II TEAM EHINGEN URSPRING 05.10.24, 15:45 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. FC Bayern Basketball II in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 05.10.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @fc-bayern-basketball-ii @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAFC Bayern Basketball IIBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.