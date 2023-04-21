ProB Playoffs Achtelfinale: TEAM EHINGEN URSPRING vs. LOK BERNAU - Spiel 2 TEAM EHINGEN URSPRING 21.04.23, 17:15 Uhr Folgen Video-Livestream des 2. Playoffspiels des Achtelfinals zwischen TEAM EHINGEN URSPRING vs. LOK BERNAU aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 16.04.2023 #basketball #prob #probnord #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @lok-bernau @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProALOK BERNAUBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.